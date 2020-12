‘Quarteto Fantástico’ entra para o universo Marvel e novo filme é anunciado

O longa terá direção de Jon Watts, que é responsável pela nova franquia de ‘Homem-Aranha’

As novidades anunciadas pela Disney no evento Dia do Investidor deixou muita gente ansiosa – principalmente os fãs da Marvel que estavam curiosos para saber o que estava por vir na fase 4 desse universo. Entre as séries e os filmes anunciados, o que chamou atenção é que os heróis do “Quarteto Fantástico” ganharão um novo filme que será dirigido por Jon Watts, mesmo da nova franquia de Homem-Aranha protagonizada por Tom Holland. O primeiro filme dos heróis estreou em 2005 e tinha no elenco Jessica Alba como Mulher Invisível, Ioan Gruffudd como Senhor Fantástico, Michael Chiklis como o Coisa e Chris Evans, que posteriormente viveu o Capitão América, como o Tocha Humana. A adaptação chegou a ganhar uma sequência em 2007, mas não fez o sucesso que era esperado. Em 2015, houve uma nova tentativa de contar a história dos heróis no cinema e o novo elenco contava com nomes conhecidos de Hollywood, como Michael B. Jordan, que viveu o Tocha Humana, Miles Teller como Senhor Fantástico, Kate Mara como Mulher Invisível e Jamie Bell como o Coisa. Mais uma vez o filme não agradou e a esperança dos fãs é que desta vez a Marvel acerte na adaptação.

