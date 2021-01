Solange Couto é uma das primeiras celebridades a tomar vacina da Covid-19

Atriz foi vacina no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, onde está vivendo temporariamente

Reprodução/Instagram/solangecouto Solange Couto foi vacinada contra a Covid-19 na nesta quarta-feira, 20



A atriz Solange Couto está entre as primeiras celebridades a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Morando no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, para ficar próxima da mãe, a artista foi vacinada na manhã desta quarta-feira, 20. A vacinação aconteceu no famoso lar de idosos. “Hoje é um dia que eu jamais vou esquecer. Estou muito ansiosa, não consegui dormir direito. Chorei muito de gratidão à Deus. [A vacinação] vai começar com os idosos. Tenho 64 para 65 anos, tenho direito legal e por estar vivendo temporariamente em um lugar de idosos, eu tenho direito”, explicou Solange em um vídeo no Instagram.

A vacinação no Retiro dos Artistas começou por volta das 9h30 e a atriz ficou emocionada ao receber a tão aguardada vacina em menos de uma semana após a liberação da Anvisa. “Que bom, recebo isso [a vacina] com a maior felicidade do mundo. Muito obrigada! É o começo do fim do terror que estamos vivendo no mundo, então isso para mim é um momento, não só histórico, como de felicidade, porque agora eu tenho certeza que eu vou acabar de criar meu filho pequeno [Benjamin, de nove anos], ver meus netos crescerem”, disse a artista após ser vacinada. “Vamos vencer esse vírus, o nosso povo merece isso. Nós, brasileiros, somos um povo tão contente, tão animado, tão alegre, tão lutadores, tão guerreiros, tão pacíficos. Não se recusem. Por favor, se vacinem”, finalizou a atriz.