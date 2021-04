João rebate Rodolffo após comentários racistas no ‘BBB 21’: ‘Tem que ser um jogo de respeito’

Após ser confrontado, o cantor respondeu o professor, reafirmando que viu semelhança entre o cabelo do brother e o penteado da fantasia do monstro

Reprodução/Twitter @joaoluizpedrosa Professor se manifestou após comentários do colega de confinamento



Durante a dinâmica do Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 5, o professor João Luiz rebateu o cantor Rodolffo sobre os comentários racistas feitos neste fim de semana no ‘Big Brother Brasil 21‘. Na atividade, os brothers precisavam classificar os colegas com flechas de ‘Melhor Jogador’, ‘Pior Jogador’ e ‘Jogo Sujo’. Quando João foi chamado por Tiago Leifert, deu a placa de ‘Jogo Sujo’ para Rodolffo e citou o comentário racista feito pelo sertanejo no último sábado, quanto o cantor comparou o cabelo do monstro com o do professor. “O jogo pode ser sim de coisas que a gente vive aqui dentro, mas ele também tem que ser um jogo de respeito. Eu te daria mais umas quatro flechas daquela”, afirmou João. Em seguida, Rodolffo respondeu, dizendo ver semelhanças. “Se todo mundo observou como que era a peruca do monstro, acredito eu que é um pouco semelhante”, disse o sertanejo, antes de ser interrompido por João, que rebateu: “Não é!”. Após o atrito, João chorou e Tiago chamou um intervalo comercial.

Veja um vídeo da discussão:

joão contou sobre o episódio da peruca e o rodolffo ainda confirma que parece sim com o cabelo dele #BBB21 🎥 Reprodução: GloboPlay / Rede Globo pic.twitter.com/LgUMw8OS08 — Poc Clandestina (@euzinhhu) April 6, 2021

Principal parceira de João dentro do jogo, a influenciadora Camilla de Lucas também criticou o comportamento de Rodolffo sobre o comentário, dizendo entender que o cantor pode não ter feito o comentário de maneira maldosa, mas afirmando estar cansada de “ouvir que não foi a intenção”. “Pesquisem, porque estamos cansados de ter que explicar sobre nosso tom de pele, sobre nosso cabelo. Eu entendo que possa não ter feito por mal, mas a gente também tá cansado de ouvir do outro lado que não foi a intenção!”, afirmou a participante. Outros jogadores também, como Gilberto, Juliette e Fiuk demonstraram apoio ao professor.

“Pesquisem, porque estamos cansados de ter que explicar sobre nosso tom de pele, sobre nosso cabelo. Eu entendo que possa não ter feito por mal, mas a gente também tá cansado de ouvir do outro lado que não foi a intenção!” #BBB21 pic.twitter.com/6NxIwDYmKd — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) April 6, 2021

Além do atrito entre João e Rodolffo, outras discussões marcaram a noite. Na primeira, Fiuk e Arthur se desentenderam depois que o cantor disse que o crossfiteiro é o pior jogador da casa e tem um jogo sujo. “É uma pessoa que mente, que finge, que foi incoerente em vários momentos e mudou de acordo com as pessoas que foram saindo daqui […] Foi um cara que me machucou de graça desde o começo, não quis conversar comigo, virou a cara pra mim, se dependesse dele ele não falaria mais comigo desde o começo do jogo”, justificou Fiuk em sua escolha. Arthur, por sua vez, pediu que Fiuk falasse olhando para ele, o que iniciou uma discussão que levou o crossfiteiro a xingar o cantor. O clima esquentou e os dois se levantaram, fazendo com que Caio e João apartassem uma possível briga.

Arthur chamou o senhor Fiuk de Cuzão. pic.twitter.com/yMySfUVA4R — Arthur Picoli 🎮 (@arthurpicoli) April 6, 2021

Por fim, Juliette também escolheu Arthur como alvo na dinâmica, classificando como o pior jogador e dando a flecha de jogo sujo. “Eu sempre defendi ele aqui, todos sabem. Sempre defendi que ele era uma pessoa boa, tinha um coração bom, não fez por maldade, não fez isso. Mas isso cansa, e cansa ainda mais quando essa pessoa escolhe não olhar no seu olho, escolhe não conversar com você, escolhe não escutar. E mais, pede perdão e faz novamente”. Por fim, ela disse que não usa a linguagem de Arthur por ter respeito pelos participantes e afirmou que o brother “não segura seus BOs”. “Essa linguagem eu sei fazer, eu não faço porque eu respeito as pessoas, mas você não merece o meu respeito. Assim como você não respeitou ele (Fiuk) agora. Ele não costuma falar, mas eu sei falar e se quiser ouvir eu to estou aqui, bebê. Não sabe jogar, joga sujo e não segura BO”, concluiu a sister.