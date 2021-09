Sônia Lima diz que sua Playboy foi negociada por Silvio Santos: ‘Fiz porque precisava’

Atriz saiu duas vezes na revista masculina e explicou porque acha que não bateu recorde de vendas

A atriz Sônia Lima deu detalhes das duas capas da Playboy que estampou entre o final dos anos 1980 e começo dos anos 1990. “Eu fiz porque eu precisava”, comentou a artista durante participação no podcast “Inteligência Ltda.”. Sônia enfatizou que não se arrepende de ter posado nua porque as revistas renderam bons frutos para sua carreira. Ela disse ainda que contou com a ajuda especial na hora da negociação. “Essa primeira revista foi negociada pelo Silvio Santos. Recebi muitos convites para fotografar e eu não aceitava. A gente sempre conversava sobre isso e ele falava que eu não precisava disso. Ele era meio contra e sempre me aconselhou muito. O Silvio era como um pai, eu tive o privilégio de ter uma pessoa me dirigindo que eu acreditava e confiava. Quando teve uma situação na minha família que eu realmente precisava de dinheiro, falei para ele que eu tinha que aceitar porque precisava e ele me disse: ‘Então deixa que eu negocio’. Ele vendeu um espaço dentro do programa, mas só mostrou [a Playboy] uma vez porque vendeu tudo [rápido]. Eu fiquei sem [a revista]”, contou a atriz.

O primeiro ensaio de Sônia aconteceu no ano em que ela casou com o jornalista Wagner Montes, que morreu em janeiro de 2019. “A Playboy saiu em abril e eu casei em outubro de 1987. Foi o ano para mim. Na minha época, a tiragem era para assinantes, então era uma tiragem pequena. Acho que não sou considerada uma das pessoas que mais vendeu por causa dessa tiragem da revista e porque não existia isso de segunda edição. Todo o estoque foi vendido em três dias.” A segunda revista estampada por Sônia foi publicada cinco anos depois. “Nós quebramos em 1992 e eu posei novamente para colocar nossa pipa no ar de novo. Essa segunda quem negociou foi o Wagner, já estava casada com ele e meu filho [o ator Diego Montez] já tinha nascido. Na época, eu comprei [com o dinheiro] a casa dos meus pais e meu carro zero. Era muita grana. A minha revista também foi vendida para alguns países e eu recebi em dólar”, concluiu a artista que ficou famosa como jurada do programa de Silvio Santos.