Tânia Mara dá detalhes da relação com Tiago Piquilo: ‘Sempre fui discreta, mas nunca me escondi’

Divulgação/Carlo Locatelli Tânia Mara prepara um novo EP e se prepara para voltar aos palcos



Longe dos palcos há quase dois anos, a cantora Tânia Mara prepara seu retorno e planeja o lançamento de um EP. Outro plano da artista é investir em televisão onde, inclusive, logo será vista no ar como jurada do “Canta Comigo Teen”, que estreia no próximo dia 3 de outubro na Record. “É a terceira temporada desse projeto maravilhoso que eu participo. Foi um presente em meio à pandemia. O programa reacendeu em mim uma vontade de fazer televisão. Eu me encontrei nessa outra profissão quando o Silvio [Santos] me deu uma oportunidade no ‘Fantasia’ como apresentadora”, comentou a cantora em entrevista à Jovem Pan. Foi nos bastidores do “Canta Comigo” que Tânia conheceu o cantor Tiago Piquilo, dupla de Hugo. O sertanejo está atualmente confinado em “A Fazenda 13” e Tânia já declarou nas redes sociais sua torcida por ele. Quando o artista entrou na casa, não estava claro se o casal continuava junto, mas logo na primeira semana ele revelou que ainda está namorando com ela.

Tânia também confirmou o relacionamento, mas disse que torceria por Tiago mesmo que não estivessem juntos. “Minha torcida é pela admiração que eu tenho por ele como pessoa, como artista, pela história de vida dele, pela identificação que eu tenho por ele ser muito família e pela espiritualidade. Também torci por ele no ‘Fama’ [antigo reality musical da Globo que lançou Tiago], passei a admirá-lo ali”, contou. A cantora está acompanhando “A Fazenda 13”, mas ainda não sabe com quem quer ver o sertanejo na final. “É muito cedo para dizer, não conheço a maioria das pessoas. O Mussunzinho eu conheci muito pequeninho nos bastidores de novelas, gosto bastante dele. Estou curtindo muito a Tati Quebra Barraco, o MC Gui, que está tendo uma aproximação com o Tiago e estou achando ele um querido, e a própria Valentina [Francavilla, ex de Tiago] acho super bacana, mas não sei dizer exatamente por quem eu torceria para estar com ele na final, mas chuto a Tati Quebra Barraco.”

Quando a relação de Tânia e Tiago se tornou pública, houve muitas especulações – principalmente após o cantor tornar público que fez uma cirurgia de aumento peniano. O casal chegou a romper o namoro antes de “A Fazenda 13” e foi especulado que a cantora tinha se assustado ao ver sua vida pessoal tão exposta na mídia, algo que Tânia negou: “Nós nos afastamos por um curto período e por motivos bem nossos, não tem nada a ver com o que foi exposto”. A cantora também enfatizou que em nenhum momento tentou manter sua relação com Tiago no sigilo. “Sempre fui muito discreta, mas nunca me escondi. Eu sempre me preservei o máximo que pude, mas minha vida sempre foi um livro aberto. Não tenho nada para esconder e com o Tiago não foi diferente. Nós ficamos pelo menos seis meses sem ninguém saber de nada, as pessoas não tinham ideia que a gente vinha mantendo um relacionamento. Estávamos começando a se conhecer. Com o tempo, as pessoas foram tendo curiosidade e não escondemos de ninguém. Lido de uma forma muito tranquila com isso, com naturalidade, mas é óbvio que preservo algumas coisas que são de intimidade nossa.”

Planos para a carreira

Ansiosa para voltar a fazer shows, Tânia disse que espera que seu reencontro com público seja em breve e com segurança – seguindo todos os protocolos necessários. Duas músicas novas acabaram de ser gravadas e devem fazer parte de um EP que terá cerca de cinco faixas e contará com alguma participação especial ainda não definida. Outro projeto é retornar com a turnê “Grandes Sucessos de Novelas”, que iniciou pouco antes da pandemia. Nesse período de isolamento, Tânia precisou desacelerar e buscou aproveitar essa pausa. “Eu já vinha em um processo de reflexão, de autoconhecimento, de priorizar a minha relação com a minha filha e a minha relação com a minha espiritualidade e com a minha saúde física e mental, então só intensifiquei isso nesse período de isolamento social. Tirei muitas lições desse período, uma delas é viver um dia por vez, dizer o que sente, aproveitar cada minuto, cada instante com as pessoas que a gente ama”, concluiu a cantora, que é mãe de Maysa Monjardim, fruto do seu casamento com o diretor Jayme Monjardim.