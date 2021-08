Pronto há 6 anos, SBT vai exibir documentário inédito sobre Silvio Santos

Dirigida por Leonor Corrêa, produção conta com apresentação de Marília Gabriela e depoimentos de familiares, famosos e colegas de trabalho do apresentador

Reprodução/SBT Documentário sobre a vida de Silvio Santos vai ao ar pela primeira vez



O SBT decidiu exibir no próximo domingo, 8, um documentário inédito sobre a vida do apresentador Silvio Santos. Com direção e roteiro de Leonor Corrêa, irmã de Faustão, e com supervisão de Íris Abravanel, esposa do dono do SBT, o documentário conta a história do comunicador por meio de depoimentos de familiares, amigos e colegas de trabalho. Pronto desde 2015, o documentário nunca chegou a ser exibido ao público e, segundo a emissora de Silvio Santos, o projeto foi desengavetado para comemorar os 40 anos do SBT. Apresentado por Marília Gabriela, a produção começa com relatos de Íris e de todas as filhas de Silvio – Cíntia, Silvia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata.

Os irmãos do apresentador também participam da produção e trazem relatos inéditos sobre sua infância e adolescência, dando detalhes do início da sua carreira como camelô. O público também poderá acompanhar a passagem de Silvio pelo exército como paraquedista, a carreira na rádio e o sucesso na televisão. Artistas, jornalistas, políticos e funcionários ajudaram a contar essa história, que já foi tema de um musical que teve as apresentações interrompidas no início da pandemia. Também há depoimentos de famosos que mudaram de vida após ganhar uma oportunidade do dono do SBT. O documentário, que ainda não tinha sido exibido por impedimento do próprio apresentador, será apresentado durante o “Programa Silvio Santos”.