Patricia Abravanel fala do estado de saúde de Silvio Santos e explica ‘fuga’ do hospital

Apresentadora disse os exames feitos pelo dono do SBT indicam que ele está vencendo o vírus

A apresentadora Patricia Abravanel deu detalhes do estado de saúde do seu pai, o apresentador Silvio Santos, no programa “Vem Pra Cá” desta quinta-feira, 19. O comunicador testou positivo para a Covid-19 na última quarta-feira, 11, e se recusou a ficar internado no Hospital Israelita Albert Einstein. No dia em que o SBT completa 40 anos, Patricia decidiu contar em detalhes de tudo o que aconteceu e afirmou que seu pai está bem. “Ontem [quarta-feira, 18] tivemos a grande notícia de que todos os exames dele estão melhorando, é como se o vírus já estivesse sendo vencido pelo corpo dele. Domingo, provavelmente, a gente vai estar celebrando a vitória completa. Ele está bem, isolado e minha mãe [Íris Abravanel] não pegou”, afirmou a apresentadora.

Patricia contou que a notícia de que o pai estava com Covid-19 deixou a família apreensiva. “Ele estava com uma fraqueza estranha, deu febre e o médico decidiu fazer o teste. Tivemos muito medo porque não sabemos como a Covid ia reagir. Meu pai ficou isolado durante muito tempo, na hora que ele se sentiu imunizado, ele decidiu voltar. A gente não sabe aonde ele contraído o vírus.” Para Silvio “não entrar em pânico”, Patricia e as irmãs fizeram de tudo para o comunicador não saber da morte do ator Tarcísio Meira, que não resistiu às complicações da Covid-19. Patricia também esclareceu as notícias de que o dono do SBT teria “fugido” do hospital. Segundo a apresentadora, Silvio chegou brincando para fazer os exames e os médicos decidiram interná-lo para que pudesse ser monitorado, pois ele já tem 90 anos. O problema é que Silvio não aceitou a internação.

“Ele queria sair de todo jeito, começou a ficar bravo e falou: ‘Eu vou sair aqui, não vou ficar aqui. Eu vou denunciar vocês’. Todos os médicos fizeram uma barreira. Ele trocou de roupa sozinho, arrancou os negócios do peito e saiu. Quando ele entrou no carro, começou a brincar de novo”, contou Patricia aos risos. “No carro, ele disse: ‘Um soldado não desiste no meio da batalha, ele não para durante a guerra. Eu senti que se eu ficasse no hospital era como se eu estivesse desistindo dessa batalha, mas eu vou vencer essa também’. Para a cabeça dele, tem sido muito melhor ficar em casa. Ele está sendo monitorado por dois enfermeiros e foi assistido durante todo esse tempo.” A apresentadora falou que não sabe quando o pai voltará a gravar o “Programa Silvio Santos” e enfatizou que a família está focada no momento em cuidar dele.