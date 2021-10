Camila Pitanga rebate críticas por assumir namoro com homem: ‘B da sigla não é de Beyoncé’

Atriz namorou quase 2 anos com Beatriz Coelho antes de começar a se relacionar com Patrick Pessoa

Reprodução/Instagram/caiapitanga/07.10.2021 Camila Pitanga disse que é bissexual após ser algo de críticas nas redes sociais



A atriz Camila Pitanga rebateu as críticas que começou a receber nas redes sociais após assumir namoro com o professor de filosofia Patrick Pessoa. A artista teve sua sexualidade questionada, pois seu último relacionamento foi com uma mulher, a artesã Beatriz Coelho. Na época em que assumiu essa relação, o assunto gerou grande repercussão, pois foi a primeira vez que ela falou publicamente que estava namorando com uma mulher. Elas ficaram juntas por quase dois anos e o rompimento aconteceu em dezembro do ano passado. Ao confirmar que está namorando com o professor de filosofia, muitas pessoas estranharam e, nas redes sociais, a artista respondeu com uma provocação.

“Gente, a letra B da sigla não é de Beyoncé não, tá?! Amém e sejam felizes. Eu estou”, escreveu Camila no Twitter. Na sigla LGBTQIA+, a letra B representa os bissexuais. Patrick, atual de Camila, é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e dá aulas de pós-graduação na Universidade Federal Fluminense (UFF). Crítico teatral, ele irá lançar um livro sobre o assunto em novembro deste ano. Além de Patrick e Beatriz, Camila já namorou com o ator Rafael Rocha e foi casada com o diretor Claudio Amaral Peixoto, com quem tem uma filha, Antônia Peixoto, de 13 anos.