Tânia Mara se declara para Tiago Piquilo e cantor responde: ‘Caí nessa lábia’

Entre idas e vindas, o casal está completando dois anos junto; cantora definiu esse período como ‘intenso’ e ‘cheio de desafios’

Reprodução/Instagram/taniamaraoficial Entre idas e vindas, Tiago Piquilo e Tânia Mara estão juntos há dois anos



A cantora Tânia Mara se declarou para o cantor Tiago Piquilo, dupla sertaneja de Hugo, nesta segunda-feira, 16. Entre idas e vindas, o casal está celebrando dois anos de união. Em um post no Instagram, a artista declarou: “Hoje faz exatamente dois anos que nos permitimos fazer parte um da vida do outro. Dois anos intensos, cheios de desafios, batalhas, renúncias, risos, choros, conversas, momentos, alegrias, tristezas, erros, acertos, aprendizado, evolução, incertezas e certeza de que o amor sempre vence. Desde que haja transparência, respeito, humildade, paciência e vontade para alinhar propósitos. Parabéns para nós, Tiago, que Deus nos abençoe! Te amo, meu moreno”.

O cantor, que participou de “A Fazenda 13”, deixou um comentário na publicação: “Dois anos que caí nessa lábia! Dois anos que esse cheiro ferrou tudo (risos)! Amém! Que venham anos de vida, saúde, e possibilidades de amadurecermos juntos, vivermos coisas boas, crescermos juntos em tudo que for preciso. Te amo, loira! Deus faça parte de nossas vidas”. O casal já estava junto quando Tiago fez uma cirurgia de aumento peniano. O sertanejo contou em entrevistas que a parceira não se importou com a cirurgia, mas se incomodou com a repercussão em torno do assunto. Eles chegaram a romper na época, mas pouco depois reataram. A dupla de Hugo explicou também que não mexeu no comprimento do membro, mas, sim, no volume.