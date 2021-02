Tarcísio Meira e Glória Menezes tomam vacina contra a Covid-19

Atores receberam a primeira dose do imunizante em Porto Feliz, interior de São Paulo

Divulgação/Prefeitura de Porto Feliz/24.02.2021 Tarcísio Meira e Glória Menezes foram vacinados no interior de São Paulo contra a Covid-19



O casal Tarcísio Meira, de 85 anos, e Glória Menezes, de 86 anos, já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Os veteranos atores foram vacinados no esquema drive-thru na terça-feira, 16, mas a informação só foi confirmada pela Prefeitura de Porto Feliz, região do interior de São Paulo, nesta quarta-feira, 24. Conforme divulgado à Jovem Pan, eles foram vacinados na UBS Vila América. Os artistas estão casados há 56 anos e possuem uma carreira consolidada na televisão, somando diversos trabalhos em novelas, minisséries, programas e especiais. Os atores não são os primeiros artistas a serem vacinados contra a Covid-19, Fernanda Montenegro, Ary Fontoura, Lima Duarte, Elza Soares, Palmirinha, Laura Cardoso e Silvio Santos estão entre as celebridades que receberam a primeira dose do imunizante.