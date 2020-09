Tarcísio Meira e Glória Menezes falam sobre saída da Globo após 53 anos

Casal falou pela primeira vez sobre o fim do contrato com a emissora que os alçou à fama

Reprodução/Globo Tarcísio e Gloria foram os entrevistados do Conversa com Bial neste sábado (26)



Após 53 anos, Tarcísio Meira e Glória Menezes romperam a parceria com a TV Globo. O anúncio de que a emissora carioca não renovaria o contrato do casal de atores foi feito no dia 11 de setembro. “A Globo está tomando novos e diferentes rumos, o que acho muito bom. Acho ótimo. Agora, para nós mais velhos, o novo é sempre um desafio”, disse o ator em entrevista ao “Conversa com Bial” deste sábado (26).

Ao lado da mulher, ele falou sobre a repercussão da notícia da saída deles da televisão. “Uma coisa que foi muito carinhosa é que, quando divulgaram que nós não estávamos mais na Globo, as pessoas ficaram indignadas, perdidas, e recebemos milhares de manifestações carinhosas”, disse. Meira também lembrou com carinho os trabalhos feitos em parceria ao lado de Glória. “Nos acomodamos bem na Globo. Fizemos boas coisas, bons trabalhos e temos a certeza de que fomos muito importantes para a Globo, e ela foi muito importante para nós. Nós devemos muito à Globo”.