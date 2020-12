Tatá Werneck decide leiloar vestido após ser processada por fazer piada no ‘Prêmio Multishow’

Apresentadora falou na premiação deste ano que a peça de roupa que estava usando custava uma ‘grade da RedeTV!’

Reprodução/Multishow Tatá Werneck vai leiloar e doar o valor arrecadado com o vestido usado no prêmio



A atriz e apresentadora Tatá Werneck decidiu leiloar o vestido que usou no “Prêmio Multishow 2020” e rendeu a ela um processo devido a um comentário feito sobre a RedeTV!. “Como vocês sabem, o vestido que eu usei gerou uma polêmica, estou sendo processada, então eu pensei em como transformar uma situação ruim em uma situação boa. Já tinham me sugerido isso, eu vi no Twitter, então eu vou leiloar esse vestido que eu adoro muito, apesar de ter me gerado um processo, e vou doar o dinheiro para alguma instituição”, falou a apresentadora do “Lady Night” nos stories do Instagram. Tatá foi processada pela RedeTV! após fazer uma piada durante o prêmio no qual dizia que seu vestido era mais caro que os programas da emissora paulista. “Gente, não repara. Eu vim de moto direto [para cá], peguei no varal, está molhado ainda. Isso aqui é um orçamento de uma grade da RedeTV!, pelo amor de Deus, não quero que vocês reparem”, brincou a apresentadora na premiação. A emissora não gostou nada do comentário e, caso vença o processo, pode receber uma indenização de Tatá.