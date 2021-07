Tatá Werneck fala sobre Paulo Gustavo: ‘Sonho quase todos os dias’

Atriz publicou fotos de momentos com o amigo e relembrou a importância de continuar usando máscara, manter o distanciamento social e tomar as duas doses da vacina contra a Covid-19

Reprodução/Instagram/tatawerneck/06.05.2021 Tatá Werneck publicou homenagem para Paulo Gustavo dois meses após sua morte



A atriz e humorista Tatá Werneck escreveu sobre o ator Paulo Gustavo, que morreu há exatamente dois meses em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Tatá afirma que sonhou com o amigo mais uma vez e que isso acontece quase todos os dias. Segundo a atriz, esses momentos são o que a confortam, mas ela ainda não consegue falar sobre o assunto. “Eu falei para uma amiga que não consigo falar sobre isso ainda. E ela me disse ‘mas você fala dele o dia inteiro, você sabe, né?’ Só passaram dois meses dessa angústia. Perdi 3 amigos jovens na pandemia. Você não é nem mais amigo, Paulo. Você virou lenda. A gente te ama muito”, afirmou a humorista em post no Instagram. A publicação tem fotos de vários momentos da atriz com Paulo Gustavo, e Tatá termina a publicação lembrando que as pessoas devem continuar usando máscara de proteção contra o coronavírus e mantendo o distanciamento social. Além disso, ela reforça a importância de tomar as duas doses da vacina. “Até que o Brasil tenha vacinado um número suficiente de pessoas, continue usando máscara. Ou você é um egoísta que só se importa com você? Pense: se todos tivessem agindo como você nessa pandemia, ela acabaria rápido?”