Irmã de Whindersson Nunes diz que ele e Maria Lina estão bem após morte do filho

O humorista e a companheira se afastaram das redes sociais após o baque da partida de João Miguel e, desde então, são poucas as notícias sobre eles na internet

Reprodução/Instagram/HagdaKerolayne Whindersson Nunes e Maria Lina são pais de João Miguel, que nasceu prematuro em maio deste ano e não resistiu



Hagda Kerolayne, irmã de Whindersson Nunes, publicou fotos do influenciador e de Maria Lina para tranquilizar os fãs. Em seu perfil no Instagram, Hadga foi questionada sobre como o casal estava após perderem o filho João Miguel, que nasceu prematuro no fim de maio deste ano e morreu poucas horas depois. “Estão bem, gente”, disse Hagda, mostrando uma foto do irmão segurando uma câmera. Em seguida, ela publicou uma foto de Maria Lina dizendo que recebeu a visita da cunhada recentemente para conversar. Whindersson e Maria se afastaram das redes sociais após o baque da partida de João Miguel e, desde então, são poucas as notícias sobre eles na internet. No meio de junho, a tatuadora Bruna Martins publicou fotos que deixaram os fãs do influenciador preocupados. Whindersson tatuou abaixo dos olhos a frase “live like a warrior”, que significa “viva como um guerreiro” em português, além de uma lágrima abaixo do olho esquerdo. Nas fotos, o influenciador aparece com um semblante abatido e triste.