Tatá Werneck faz homenagem após morte de Mabel Calzolari: ‘Obrigada por sua amizade’

Apresentadora contou como a amiga estava na última semana e falou da preocupação que ela tinha com o filho, de 1 ano

Reprodução/Instagram/tatawerneck/joaofernandesreal/23.06.2021 Tatá Werneck fez um post para Mabel Calzolari, que morreu aos 21 anos



A atriz e apresentadora Tatá Werneck fez uma homenagem à atriz Mabel Calzolari, que morreu aos 21 anos devido a uma doença rara na coluna. “Mabel. Doce e linda. Cheia de sonhos. Linda. Linda. Uma pintura. Um sorriso e uma força. Cansada depois de tantas cirurgias. Mas gentil. Pedindo desculpas. Dizia que não queria atrapalhar. E eu ficava encantada. Como podia tão nova ser tão forte? Um amor pelo filho. Uma preocupação dele saber quem era a mãe dele. Ele vai saber, minha amiga. Que a mãe dele é a flor mais firme”, começou escrevendo a apresentadora do “Lady Night”.

A amizade entre Tatá e Mabel é recente, a apresentadora explicou que elas se conheceram há pouco tempo, mas logo viraram amigas. “Semana passada quando te liguei e você já não estava reconhecendo muito as pessoas, disse a sua mãe que se lembrava de quem eu era. Que era sua melhor amiga. Obrigada por sua amizade. Eu te amo. Deus com certeza está com você no colo. Espero que encontre Paulo [Gustavo] por aí. E que sejam grandes amigos”, acrescentou Tatá. A família de Mabel confirmou o falecimento da atriz na última terça-feira, 22, pelas redes sociais. A jovem artista lutava contra uma aracnoidite torácica que foi diagnosticada em 2019. A atriz, que teve morte cerebral, deixa um filho, Nicolas, de 1 ano e 11 meses, fruto do seu relacionamento com o ator João Fernandes.