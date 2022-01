Tati Quebra Barraco volta a criticar Rico por vazar seu telefone e ele debocha; assista

Funkeira não acredita que seu número foi divulgado sem querer; vendedor de ‘A Fazenda 13’ respondeu a cantora com provocações

Tati Quebra Barraco e Rico voltaram a trocar farpas nas redes sociais



Os atritos entre Tati Quebra Barraco e Rico Melquiades não terminaram junto com “A Fazenda 13”. Após o reality acabar e o influenciador sair do programa com o prêmio milionário, eles voltaram a se desentender, desta vez pelas redes sociais. O motivo da briga foi que Rico acabou vazando o número de celular de Tati, que como resposta disse que medidas cabíveis estavam sendo tomadas contra o vencedor do reality. Rico chegou a se desculpar e disse que vazou o celular de Tati sem querer. O assunto repercutiu nas redes sociais e, ao desejar um feliz Ano Novo aos seguidores, Tati disparou: “Gente, para de se meter. É 2022! Vocês deviam estar curtindo com a família de vocês e não discutindo se é certo ou errado. [Ele] não faz parte do grupo, não tem meu contato, não pode divulgar nem sem querer, nem querendo, então vão se fud*r. Não tem essa que ele pediu desculpa. Foi sem querer e só divulgou o meu [número]?”.

Rico decidiu se posicionar sobre o assunto neste sábado, 1. Ele voltou a dizer que não fez nada intencionalmente, mas não deixou de dar uma cutucada na funkeira. “Estou vendo a Tati bem brava comigo. Tati, feliz Ano Novo! Eu sei que é difícil para você, que achava que ia ganhar ‘A Fazenda’ e não ganhou, ver que eu ganhei. Deus te abençoe! Só para deixar claro, não foi porque eu quis que eu vazei o seu número, eu jamais faria isso. Estou tão feliz com tanta coisa, você acha que eu ia vazar um número? Se eu fosse vazar, eu ia fazer da Mileide, que todo mundo ama ela”, declarou. Essa nova troca de farpas entre os ex-peões foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter neste sábado.

"Vão se fu***", manda Tati Quebra Barraco para Rico Melquiades após vazar número dela nas redes sociais pic.twitter.com/nu0UNx4Pqj — bnewsvideos (@bnewsvideos) January 1, 2022