Taylor Swift ataca Trump em polêmica sobre votos por correio: ‘Ele escolheu o caminho da trapaça’

Taylor Swift usou seu Twitter para fazer várias críticas ao presidente Donald Trump devido à sua condução do investimento nos correios dos Estados Unidos antes das eleições presidenciais – os votos pelo correio serão adotados integralmente no pleito deste ano devido à pandemia da Covid-19. A estrela analisou as informações que dão conta de que Trump está evitando deliberadamente distribuir os recursos de bilhões de dólares para a USPS (sistema de correspondência do país) para alívio econômico em tempos de crise do coronavírus. Muitos acreditam que ele está deixando o órgão ‘sangrar’ para atrasar a chegada de votos no mês eleitoral de novembro. “A liderança ineficaz de Donald Trump aumentou gravemente a crise em que estamos e ele agora está a usando para subverter e destruir o nosso direito de votar e votar de forma segura. Peça sua cartela de votos antecipadamente. Vote cedo”, escreveu Swift.

A cantora, que recentemente lançou seu novo disco “Folklore”, foi além: “O desmantelamento calculado de Trump mostra uma coisa claramente: ele está MUITO CIENTE de que não o queremos como nosso presidente. Ele escolheu o caminho da trapaça e colocar milhões de vidas em risco em um esforço para manter o poder.”

Donald Trump’s ineffective leadership gravely worsened the crisis that we are in and he is now taking advantage of it to subvert and destroy our right to vote and vote safely. Request a ballot early. Vote early.

— Taylor Swift (@taylorswift13) August 15, 2020