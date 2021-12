Tays Reis anuncia que está grávida de Biel: ‘Eu sempre soube que você seria o pai do meu filho’

Casal começou a namorar oficialmente em janeiro de 2021; os dois se conheceram durante a edição de 2020 de ‘A Fazenda’

Reprodução/Instagram/@taysreis Tays Reis e Biel usaram suas contas no Instagram para anunciar a gravidez



A cantora Tays Reis anunciou na terça-feira, 11, que está grávida de seu primeiro filho com Biel. O casal se conheceu na edição de 2020 do reality show “A Fazenda“. Os dois anunciaram o término do namoro em maio deste ano, mas, menos de um mês depois, reataram a relação. Em um post compartilhado no Instagram, a artista revelou a gravidez e fez uma declaração ao funkeiro. “Eu sempre soube que você seria o pai do meu filho, como sempre soube que ele viria na hora certa, na hora que papai do céu desse a benção”, inciou Tays, que aproveitou o momento para dizer que, apesar das especulações, ela tinha o compromisso de contar diretamente aos fãs sobre a gravidez.

“Em meio a tantas especulações e afirmações de terceiros, eu sempre deixei claro que quando meu baby viesse, eu mesma viria falar com vocês, porque essa notícia é tão especial e tão mágica que até as palavras fogem”, afirmou a ex-peoa. “Sei que não era para sair assim, mas não há momento mais especial que esse! Daqui para frente ao amor e, muito amor, por essa nova fase da nossa vida, que eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo mal que foi lançado em nossas vidas”, finalizou Tays. Um vídeo com imagens do primeiro ultrassom e do teste de gravidez acompanham à publicação.

Confira: