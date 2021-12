Zé Neto, da dupla com Cristiano, enfrenta doença pulmonar: ‘Pouco de falta de ar para cantar’

De acordo com a assessoria, este tipo de problema pode ser resquício da Covid-19 e ou ser uma consequência do uso de cigarro eletrônico

Zé Neto testou positivo para Covid-19 em junho de 2020



O Zé Neto, da dupla com Cristiano, está em tratamento contra uma doença pulmonar. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor, que enfatizou que o problema “não é grave”. “Zé Neto está com foco de vidro no pulmão não é nada grave, mas causa um pouco de falta de ar para cantar”, diz comunicado. O “foco de vidro” é identificado em tomografias após doenças inflamatórias. De acordo com a assessoria, este tipo de problema pode ser resquício da Covid-19 e ou ser uma consequência do consumo do Viper, também conhecido como “Vape”, uma espécie de cigarro eletrônico. O artista testou positivo para a doença em junho de 2020.

O doença de Zé Neto virou assunto depois da circulação nas redes sociais de um vídeo em que o artista conversa com a sua equipe e fala sobre o tratamento. “Obrigado, do fundo do meu coração. Nesse projeto, conversei com Cristiano, a gente apostou muito, a gente estava meio com medo. Todo mundo sabe, não é segredo , eu estou com um problema no pulmão. Estou tratando, estou tentando, achei que nem ia conseguir”, disse Zé Neto.