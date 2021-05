‘BBB 21’ é dela: Juliette vence o reality e fatura o prêmio de R$ 1,5 milhão

Além de sair milionária, a paraibana termina o jogo como um fenômeno das redes sociais

Reprodução/Globo/04.05.2021 Juliette vence o 'BBB 21' e deixa a casa com mais seguidores que Grazi Massafera



Juliette resistiu aos 100 dias de confinamento e é a grande campeã do “BBB 21” com 90,15% dos votos. O segundo lugar ficou com Camilla de Lucas e Fiuk ocupou o terceiro lugar do pódio. A trajetória a paraibana foi cheia de altos e baixos e, além de faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão e um carro, ela sai da casa mais vigiada do Brasil batendo recordes, mas vale lembrar que nem sempre ela foi a favorita da edição. Antes do “BBB 21” começar, o público escolheu quem deveria receber imunidade na primeira semana de jogo e a sister foi uma das participantes do grupo pipoca escolhida pelo público. Ela ficou isolada do resto da casa com os outros participantes que ganharam imunidade, mas acabou recebendo o apelido de “emocionada” por ficar jogando cantadas em Fiuk. Quando conheceu todos da casa, Juliette acabou sendo excluída e, aos poucos, foi reconquistando os telespectadores. Ainda no início do jogo, ela se aproximou de Gilberto e Sarah, grupo que o público amou e apelidou de G3. Nessa altura do jogo, a paraibana já estava crescendo de forma estrondosa nas redes sociais. O favoritismo de Juliette foi ficando tão grande que qualquer brother que brigava com ela na casa virava algo de boa parte do público.

O G3 acabou se rompendo, Sarah foi eliminada com rejeição do público e Juliette e Gilberto tentaram se reaproximar, algo que de certa forma funcionou, mas não foi o suficiente para o público, que eliminou o doutorando na semifinal do jogo. Outra relação polêmica de Juliette dentro da casa foi com Viih Tube, isso porque a paraibana considerava a sister sua maior prioridade no jogo, mas a youtuber não entendeu essa lealdade e falou mal da amiga pelas costas. Viih passou a ser rotulada como “falsa” nas redes sociais e saiu com a terceira maior rejeição do “BBB 21”. Além da história de vida de Juliette, que é cheia de superações e obstáculos, como a morte de sua irmã, a nova milionária do pedaço conquistou o público por tentar manter uma boa convivência na casa mesmo sendo o alvo de muitos brothers. Juliette disse por diversas vezes que não era compreendida pelos outros participantes, mas o público compreendeu a sister e levou ela até a final. A paraibana sai do jogo com mais seguidores no Intagram que Grazi Massafera, sendo que ela é única da história do reality que conseguiu tantos seguidores ainda estando dentro da casa. Com todo esse engajamento, a fortuna de Juliette só tende a crescer, pois a agora ex-BBB está na mira de várias marcas para ser garota propaganda e também tem muito cantor querendo aproveitar o talento de cantar da sister para uma parceria musical.