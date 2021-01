Thelma Assis presta depoimento após ataques nas redes sociais: ‘Fogo nos racistas’

Ex-BBB disse que avisou que tomaria providências e foi à delegacia nesta terça-feira, 19

Reprodução/Instagram/thelminha Thelma Assis foi à delegacia prestar depoimento após sofrer ataques racistas



A ex-BBB Thelma Assis esteve na delegacia nesta terça-feira, 19, para prestar esclarecimentos sobre os ataques racistas que vem sofrendo nas redes sociais. “Eu sempre disse que internet não era terra de ninguém. Grande dia. Fogo nos racistas”, escreveu a médica nos stories do Instagram. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa da campeã do “BBB 20” confirmou a informação, mas não quis entrar em detalhes do processo. “Thelminha esteve hoje na delegacia para depor sobre os casos de racismo que sofreu. Por ora, ela não se pronunciará sobre o assunto”, disse em nota. Desde que ganhou o reality show da Globo, a médica vem sofrendo ataques racistas – principalmente nas redes sociais. Após sair da casa mais vigiada do Brasil ela disse, em uma coletiva de imprensa, que iria buscar seus direitos porque racismo é crime. Thelma foi para a final do “BBB 20” com duas famosas, Rafa Kalimann e Manu Gavassi, mas conseguiu faturar o prêmio de R$ 1,5 milhão.