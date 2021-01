Claudia Leitte se emociona ao rever Louro José no ‘Mais Você’; assista

Cantora elogiou a força de Ana Maria por apresentar o programa sem seu parceiro: ‘Me traz esperança’

Reprodução/Globo Claudia Leitte participou do 'Mais Você' e ficou emocionada ao falar de Louro José



A cantora Claudia Leitte participou do “Mais Você” nesta segunda-feira, 19, e, antes da entrevista começar, a apresentadora Ana Maria Braga exibiu um trecho da última participação da artista no programa, em 2018. Claudia se emocionou ao rever as imagens, pois Louro José apareceu. “Sou extremamente sensível, nunca deixei de demonstrar as coisas, já cansei de lutar comigo mesma para não demonstrar. Mas acho que esse é um momento muito complicado da história da humanidade e cada ser humano nesse mundo está compartilhando um sentimento de dor de uma maneira diferente. A gente vê essas coisas e a gente sente mais que saudade, Ana, eu estou sentindo vontade de voltar no tempo”, afirmou a cantora com lágrimas nos olhos.

Claudia, que recentemente anunciou que fará uma live especial no carnaval em parceria com a cantora Ivete Sangalo, falou que é grata por tudo o que tem vivido, mas pela primeira vez está sentindo vontade de voltar no tempo e reviver momentos. A artista também enfatizou que é difícil lidar com tantas perdas durante essa pandemia e elogiou a força de Ana Maria, que ainda sofre com a perda de Tom Veiga, interprete de Louro José que foi encontrado morto em casa no início de novembro de 2020. “Eu fico feliz de ver você colorida, fico feliz de ver você aqui na minha frente alisando seu cachorrinho, me traz esperança”, afirmou a jurada do “The Voice+”. Emocionada, Ana Maria preferiu mudar de assunto e perguntou a cantora se ela estava morando em Miami, nos Estados Unidos, com a família. Claudia explicou que decidiu se firmar lá por causa dos filhos, mas que voltou ao Brasil para gravar o reality show musical da Globo.