MC Livinho fala pela primeira vez do seu misterioso sumiço: ‘Fui perseguido’

O cantor MC Livinho voltou a aparecer nas redes sociais nesta terça-feira, 19, após o misterioso sumiço do cantor no último domingo, 17. A preocupação com o artista começou depois que um vídeo com um pedido de socorro foi postado no feed do seu Instagram e, antes disso, ele tinha feito alguns stories dizendo que estava sendo perseguido. Após algumas horas, ele surgiu dizendo que estava bem, mas não deu detalhes do que aconteceu. Nesta tarde, ele decidiu se pronunciar nos stories do Instagram, mas não quis contar detalhes do que de fato aconteceu. “Vi que criaram muitos fakes, muitas notícias falsas, que eu tinha morrido, que eu tinha sido assaltado, que eu tinha sido sequestrado, que era marketing para a música chamada Cilada, nunca existiu essa música. Estou aqui para desmentir tudo isso”, afirmou.

Depois de afastar os boatos envolvidos no seu sumiço, Livinho falou que viveu momentos de tensão. “Foi um momento angustiante, foi um momento intenso. Eu fui perseguido, consegui me livrar graças a Deus. Não vou tocar nesse assunto para não alimentar as pessoas que vivem da desgraça dos outros, não quero ser lembrado por ter passado por uma situação dessa, da qual não me orgulho. As pessoas que já passaram sabem como é que é”, disse o cantor sem explicar o que houve. “Vou botar as coisas em ordem, logo mais trazer música nova para vocês. Não tem porr* nenhuma de música de Cilada. Quem sabe um dia eu faça, mas no momento não tenho prazer nenhum em ficar relembrando”, finalizou.