Tiago Leifert deixa o ‘The Voice’ no meio da temporada e explica o motivo

Apresentador antecipou sua despedida na telinha da Globo, pois sua família precisa dele em São Paulo

Reprodução/Globo/21.10.2021 Tiago Leifert será substituído por André Marques no 'The Voice Brasil'



O apresentador Tiago Leifert antecipou sua despedida da Globo. O artista, que anunciou sua saída da emissora no início de setembro, encerraria seu contrato no comando do “The Voice Brasil”, mas ele será visto apenas na primeira fase do reality musical, ou seja, nas Audições às Cegas. Nos stories do Instagram, o ex-apresentador do “BBB” explicou por que decidiu deixar a atração: “Minha família precisa de mim aqui em São Paulo nas próximas semanas e, por isso, com o coração partido, tem mudança de planos. Meu amigo querido André Marques assume a temporada do ‘The Voice’ a partir da segunda fase. Na primeira, ainda estou lá. Em breve conversamos”.

A nova temporada do programa, que é gravado no Rio de Janeiro, estreia no próximo dia 26 de outubro. Os jurados do reality serão Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Iza e Lulu Santos. Já Jeniffer Nascimento irá cobrir os bastidores da atração. No final de setembro, quando já estava sendo gravada a fase do Tira-Teima, Tiago foi substituído por André Marques no “The Voice”. Na ocasião, a Globo informou que ele se ausentou “por motivos pessoais” e só agora foi informado que o apresentador do “É de Casa” continuará no comando do reality até o final da temporada.

Após anunciar sua saída, Tiago participou do “Mais Você” e explicou que decidiu deixar a Globo após um programa do “BBB 20”. “Talvez tenha sido a minha grande epifania do ano passado. Pandemia, minha esposa [Daiana Garbin] grávida. Eu cheguei em casa, três, quatro horas da manhã, ela acordou e falou: ‘O programa foi demais! Você não está feliz?’. Eu falei: ‘Não, porque eu não fiz mais do que a minha obrigação’. Ela falou: ‘Você não vai comemorar?’. Eu: ‘Não, vou comemorar em maio, quando a gente entregar a temporada’. Mas, na verdade, eu não comemorei em maio também porque eu já estava preocupado com o próximo [‘BBB’] e com o outro. E foi aí que eu parei e falei: ‘Mas quando eu vou declarar vitória?’ Tem tanta coisa que quero aprender, quero estudar, cuidar da família. Era essa escolha que eu tinha que fazer. A missão aqui está cumprida”, declarou o jornalista na ocasião.