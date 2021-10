Gloria Groove diz que o hit ‘A Queda’ foi inspirado em Karol Conká: ‘Para gerar reflexão’

Cantora, que fala sobre o cancelamento em sua nova música, ressaltou que a atitude do público com a ex-BBB foi um dos ‘grandes ódios massivos’ que já presenciou

Reprodução/Instagram/gloriagroove/21.10.2021 Clipe lançado por Gloria Groove está fazendo sucesso no YouTube



Na música A Queda, a cantora Gloria Groove fala sobre o temido cancelamento e o clipe, que retrata um circo de horrores, já soma mais de 8 milhões de visualizações no YouTube. No “Encontro” desta quinta-feira, 21, a artista revelou que a rapper Karol Conká foi uma das maiores inspirações para compor o hit. “A história dela serve para o que estou retratando em A Queda. Foi um dos grandes ódios massivos que a gente presenciou enquanto público. Isso causa um misto de sensações em mim. Eu estou vendo na minha frente o que pode acontecer com a vida e a carreira da pessoa. A Queda, é para sobretudo gerar essa reflexão”, falou a cantora. Karol participou do “BBB 21” e foi eliminada com a maior rejeição da história do reality no mundo. O cancelamento nas redes sociais foi tão intenso, que a rapper chegou a declarar que tinha medo de sair na rua e ser agredida.

Gloria contou também que Karol abriu portas para ela na música e que sempre será grata a ex-BBB, que ainda lida com as consequências da sua polêmica participação no reality. “A Karol sempre foi uma das minhas grandes referências musicalmente falando. Depois que eu conheci a pessoa, me apaixonei mais ainda. Ela sempre foi muito incrível, de fato me abriu portas, foi a pessoa que me levou pela primeira vez ao palco do Rock In Rio. Ela está nesse lugar de um ídolo que quando virou meu amigo me abriu portas. Tenho muito respeito pela história dela. Sempre vou estar aqui para apoiar, para dar a mão. Isso nunca mudou”, disse a drag queen. A Queda faz parte do novo álbum de Gloria, “Lady Laste”, que ela explicou que passa a mensagem de que ela sabe de onde ela veio e para onde quer ir.