Mirella entra com pedido de divórcio e Dynho só descobrirá ao deixar ‘A Fazenda 13’

Cantora, que casou com o funkeiro em fevereiro deste ano, afirmou que o comportamento do marido no reality da Record é ‘totalmente reprovável’

Reprodução/Instagram/dynhoalves/17.11.2021 Mirella afirmou que já deu entrada no pedido de divórcio e decisão é irreversível



A cantora MC Mirella confirmou que já deu entrada no pedido de divórcio. A funkeira é casada com o cantor Dynho Alves, que está confinado em “A Fazenda 13”, e o motivo de querer a separação é que a artista não está nada contente com a relação que o marido está tendo com Sthe Matos dentro do reality show da Record. Nas redes sociais, a cantora se posicionou: “Partiu do Dynho a opção de assumir uma relação lá dentro do reality, seja ela qual for e até mesmo ‘fraterna’, como foi mencionado por ele mesmo. Mas cabe ressaltar que, além do público, existem a família, os fãs e eu, a própria Mirella”.

Dynho e Sthe não assumiram uma relação amorosa no jogo, mas estão bem próximos e costumam trocar algumas carícias. Mirella disse que tomou essa decisão ao analisar criteriosamente o comportamento do marido no reality e julgar o comportamento dele como desrespeitoso. “Uma postura totalmente reprovável, chego à conclusão que, a decisão do divórcio, já em andamento, é a mais acertada no momento e irreversível”, enfatizou. A ex-participante de “A Fazenda 12” disse que não irá mais comentar sobre o assunto e pediu a compreensão dos fãs. A cantora também falou que continua torcendo por Dynho no reality e que deseja a ele muita sorte e sucesso. O casamento dos cantores aconteceu em fevereiro deste ano em Cancún, no México. Após oficializarem a união, eles participaram no “Power Couple”.

