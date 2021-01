Thomaz Costa gera polêmica ao dizer que tem ‘resistência’ à Covid-19 e não vai tomar vacina

Ex-Carrossel rebateu críticas, afirmou que tem uma imunidade boa e usou seu tipo sanguíneo de justificativa

Reprodução/Instagram/thocostaoficial Thomaz Costa usou as redes sociais para justificar o que falou em live sobre a vacina



O ator Thomaz Costa, que ficou conhecido por interpretar Daniel no remake de “Carrossel”, que foi exibido no SBT entre 2012 e 2013, gerou polêmica ao falar em uma live que não vai tomar a vacina contra a Covid-19. Ao ser questionado por uma seguidora, o artista disse: “Eu já respondi isso nessa live, meu anjo, e não vou”. O vídeo desse trecho da transmissão ao vivo começou a circular nas redes sociais e o ex-ator mirim passou a ser criticado. “Parceiro,sobra mais para quem realmente quer”, comentou uma pessoa no Instagram. “OMS fala que é necessário, médicos falam que é necessário… mas ele não. Ok”, escreveu outra. “E aquele Thomaz Costa falou que não vai tomar a vacina porque o sangue dele tem certa resistência para o corona?????”, postou uma pessoa no Twitter. Com a repercussão, o ator, que atualmente está com 20 anos, se posicionou nas redes sociais e chegou a comentar em um post na página do Instagram Gossip do Dia. “Se precisar tomar, se for obrigatório, é óbvio que vou tomar, pelo amor de Deus, mano, descansem”, escreveu o artista.

Nos stories do Instagram, o ator decidiu fazer um desabafo e falou que o vídeo está fora de contexto e foi divulgado para colocar as pessoas contra ele. “Minha linha de raciocínio na live foi: eu ouvi falar que meu tipo sanguíneo tinha uma certa resistência ao Covid, eu tive vários contatos com a Covid, fiz exame e apareceu que eu nunca tive contato com o vírus, que não peguei, que não tinha o anticorpo e aí eu falei que devia ter uma certa imunidade ao Covid. Com essa história de vacina, o que estou ouvindo de longe, é que estão dando prioridade ao pessoal que trabalha na área da saúde e eu disse que deixaria de tomar a vacina para dar prioridade”, explicou Thomaz. “Eu não levo isso como prioridade na minha vida. Se tiver que tomar para viajar, se estiver ok, todo mundo tomando, se não tiver faltando para ninguém, eu tomo. Tenho uma imunidade boa e deixo para quem precisa mais”, finalizou. Após ficar conhecido em “Carrossel”, o artista fez outros trabalhos para o público infantil no SBT, esteve no elenco do filme “Amiga do Inimigo”, disponível na Netflix, e integra o time de jurados da atração “Canta Comigo Teen”, na Record.