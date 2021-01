Caio faz Projota e Fiuk caírem no choro no ‘BBB 21’; assista

Participante surpreendeu ao contar um pouco da sua história para o grupo

Reprodução/Globo Projota chorou ao ouvir relato de Caio sobre a vida dele



O encontro entre os seis participantes do “BBB 21” que estavam isolados com o resto da casa aconteceu na noite de terça-feira, 26, ao vivo. Fiuk, Projota, Vii Tube, Arthur, Lumena e Juliette chegaram mostrando que vão movimentar ainda mais o jogo e, para que todos pudessem se conhecer melhor, os brothers fizeram uma roda de conversa no jardim e cada um contou um pouco da sua história. Quem chamou atenção com seu depoimento foi Caio, que fez Projota, Fiuk e outros participantes caírem no choro. “Não tenho costume com câmera, com nada [disso], não tenho nem mil e duzentos seguidores no meu Instagram. Bobo, caipira de tudo. Tenho 32 anos, sou casado, tenho duas filhas, uma de sete e outra de um ano e três meses, duas meninas que são exatamente tudo na minha vida. Com o nascimento de cada uma delas, foi o nascimento de um homem”, começou dizendo o participante.

Caio seguiu seu discurso dizendo que as filhas mudaram a forma como ele encara a vida. “Eu aprendi e aprendo com elas com que é um amor, um cuidado, uma visão de vida, de querer ser o exemplo de alguém. Uma pessoa um dia me deu os parabéns pelo Dia dos Pais e falou assim: ‘Graças a Deus suas filhas terão orgulho quando você for chegar no colégio e falarem que o pai delas chegou’. Então, isso mexe muito comigo. Eu fiquei baqueado, quando vocês chegaram foi uma emoção muito boa, vocês trouxeram uma alegria em um momento que eu precisava”, falou o brother sobre a chegada dos participantes que estão imunes pela votação do público. O brother ainda enfatizou que aceitou participar do jogo pela família. “Isso tudo é por elas [minhas filhas], pela minha esposa, que eu sou completamente alucinado e não tenho vergonha de abrir a boca e falar para o mundo que eu sou doido nela”, concluiu. Quando terminou, Caio percebeu que Projota estava chorando muito e foi dar um abraço no cantor e disse que precisa aprender com ele a colocar as emoções para fora.