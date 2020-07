Tiago Iorc diz que treta com Anavitória já foi resolvida: ‘Infelicidade virtual’

Briga de bastidores veio a público após Ana Caetano dizer que cantor não autorizava regravação de músicas pelo duo

Reprodução/Instagram Cantor foi o entrevistado de segunda-feira no 'Conversa com o Bial'



Em entrevista a Pedro Bial, Tiago Iorc disse que a situação com a dupla Anavitória já foi resolvida. Durante live no mês passado, Ana Caetano afirmou que o cantor não autorizou que quatro músicas que escreveram juntos fossem regravadas pelo duo feminino. Agora, segundo Iorc, a treta já ficou no passado.

“As músicas já foram liberadas e o processo que estava truncado está se caminhando para uma resolução. Tudo isso são naturalidades de um bastidor. Existiu uma necessidade de [a regravação] não ir adiante da forma como estava sendo feita”, explicou o artista a Bial.

Iorc ainda definiu como “infelicidade virtual” toda a repercussão pública do desconforto entre os cantores. “Já está tudo certo, nunca houve a necessidade disso. Foi uma infelicidade virtual”.

Tiago Iorc quebrou o jejum musical ao lançar, no ano passado, o álbum “Reconstrução”. Sobre o ano sabático, ele disse foi uma oportunidade de reencontrar prazeres que ele tinha “esquecido há muito tempo”. “Eu reaprendi que existe vida fora das redes. Sempre confiei que isso era necessário”, disse.