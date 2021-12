Tiago Leifert se emociona com homenagem no The Voice Brasil: ‘Me pegaram de surpresa’

De saída da Globo, emissora surpreendeu apresentador em episódio final do reality show que apresentava

Reprodução/Instagram/TiagoLeifert Tiago Leifert saiu da apresentação do programa por problemas pessoais durante as audições às cegas



Na última quinta-feira, 23, o jornalista Tiago Leifert foi homenageado em um vídeo transmitido na final do The Voice Brasil. Ex-apresentador do programa, ele deixou o reality show durante as audições às cegas do reality, alegando problemas pessoais. A surpresa emocionou Leifert, que se pronunciou nas redes sociais. “Não consigo falar. Obrigado, pessoal. Vou mostrar para a minha filha quando ela crescer. Obrigado, TV Globo, por essa homenagem. Me pegaram totalmente de surpresa, não estava esperando”, disse ele, citando nome dos colegas de equipe.

“Ninguém me falou que ia ter nada, se eu estivesse lá não teria deixado fazer, não. Fiquei muito emocionado mesmo, acho que dá para perceber. Obrigado, vou sentir muitas saudades de vocês.”, disse o apresentador enquanto enxugava as lágrimas do rosto. Leifert ainda aproveitou a situação para brincar com o jurado Michel Teló, que venceu pela sexta vez a competição do programa. “O Teló ganhou. Para, velho, na boa. Teló, vem se aposentar comigo, vem. Sai daí. Eu e você vamos embora do programa, sai você também. Não dá mais.”