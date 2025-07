Tiazinha anuncia separação após 15 anos de casamento com o ex-tenista Flávio Saretta

Decisão foi compartilhada em suas redes sociais; em sua mensagem, ela destacou a importância de aceitar as mudanças e seguir em frente

Suzana Alves, popularmente conhecida como “Tiazinha“, anunciou recentemente sua separação de Flávio Saretta, ex-tenista, com quem esteve casada por 15 anos. A decisão foi compartilhada em suas redes sociais. A separação ocorre em um momento desafiador para Suzana, que é mãe de Benjamin, de 8 anos, e também madrasta de Felipe Saretta, de 21 anos fruto de um relacionamento anterior de Flávio. Em sua mensagem no Instagram, ela destacou a importância de aceitar as mudanças e seguir em frente, mesmo diante das dificuldades que está enfrentando.

Em sua publicação, Suzana expressou gratidão pelo apoio que tem recebido de amigos e familiares durante esse período complicado. Veja a nota:

Por respeito à nossa história e, principalmente, por respeito a mim, decidi tornar pública essa informação de forma transparente, mas sem abrir espaço para julgamentos ou especulações.

Quem conhece a minha história sabe o quanto eu sonhei em ter uma família. Inclusive, essa foi uma das razões pelas quais deixei tudo para trás. Mas, infelizmente, existem coisas que fogem do nosso controle e precisamos aceitar e seguir em frente.

Diante das muitas mensagens de carinho e preocupação que venho recebendo, vou compartilhar com vocês que estou passando por um momento delicado da minha vida: estou em uma jornada de separação.

Sigo em paz, com a mesma fé no meu Deus e com o coração fortalecido pelo amor daqueles que me cercam. Agradeço imensamente a todos que me acompanham e torcem por mim

