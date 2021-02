Ticiane Pinheiro faz homenagem a Cesar Tralli: ‘Há 7 anos senti o gosto do seu beijo’

Apresentadora postou várias fotos do casal e deixou claro o quanto é apaixonada pelo jornalista

Reprodução/Instagram/ticipinheiro Ticiane Pinheiro e Cesar Tralli estão juntos há sete anos



A apresentadora Ticiane Pinheiro fez uma homenagem ao marido, o jornalista Cesar Tralli, nesta terça-feira, 23. A estrela da Record TV postou várias fotos junto com o apresentador do “SPTV”, da Globo, e na legenda explicou que hoje completa sete anos que eles se conheceram. “Há 7 anos nos conhecemos. Há 7 anos senti o gosto do seu beijo. Há 7 anos você me faz a mulher mais feliz do mundo. Há 7 anos que eu te amo. Feliz 7 anos juntos, meu amor. Que a gente possa colecionar muito mais momentos marcantes e especiais como dessas fotos”, escreveu a apresentadora na legenda da publicação. Ticiane é mãe de Rafaella Justus, de 11 anos, fruto do seu relacionamento com Roberto Justos, e de Manuella, de um ano, que é fruto do casamento com Tralli. Recentemente, ao responder perguntas de seguidores no Instagram, Ticiane, que possui 44 anos, revelou que pretende ter mais filhos.