SBT abre inscrições para reality com ex-casais que ficarão confinados juntos

É necessário ter se separado no período de dois a quatro anos para poder participar

Reprodução/SBT Emissora de Silvio Santos vai lançar novo reality show com ex-casais



Com os realities shows em alta, o SBT está se preparando para lançar uma atração que vai confinar ex-casais em uma mesma casa. A assessoria de imprensa da emissora de Silvio Santos informou a Jovem Pan que o reality está confirmado e que as inscrições estão abertas, mas os detalhes da produção ainda não serão divulgados. Para se inscrever, é preciso ter se separado no período de dois a quatro anos e, na descrição encontrada no site do SBT, diz que se trata de “um programa tipo o Big Brother”. O colunista Fefito, do UOL, divulgou que o plano da emissora é usar o local em que acontecia a “Casa dos Artistas” para gravar a nova atração. O local estava sendo usado para as gravações do “Esquadrão da Moda”, interrompidas devido à pandemia. Ainda não há uma precisão de estreia do reality e não foi divulgado quem será o apresentador. Silvio Santos era quem apresentava a “Casa dos Artistas”. A atração é um projeto antigo que, em 2011, chegou a receber o nome de “Vivendo com o Inimigo”.