‘No Limite’: Ariadna é primeira eliminada da equipe Carcará

Ari levou cinco votos de sua equipe no Portal da Eliminação; Íris teve um

Reprodução/ Instagram

O programa do ‘No Limite’ desta terça-feira, 25, pegou fogo para a equipe Carcará. Depois de duas semanas de eliminações seguidas para a equipe Calango, o grupo se uniu e conseguiu vencer a Prova dos Privilégios virando a disputa durante a prova. O resultado causou atrito na Carcará com Viegas não ficando satisfeito de ter ficado de fora da atividade. Na Prova da Imunidade, as tribos precisaram passar por uma prova de resistência conjunta onde ficavam segurando sacos de cinco quilos cada. Quem deixasse cair levaria “um banho” e seria eliminado. A tribo que aguentou mais foi a Calango, ficando de fora do Portal de Eliminação pela primeira vez. Na votação, Ariadna recebeu cinco votos e Iris um.