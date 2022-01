‘Não Olhe Para Cima’ bate recorde e se torna o filme mais visto da Netflix em uma semana

Filme estreou no dia 24 de dezembro e reúne grandes estrelas de Hollywood, como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep

Divulgação/Netflix Comédia de Adam McKay reuniu grandes nomes de Hollywood, mas dividiu a opinião do público



O filme “Não Olhe Para Cima“, da Netflix, bateu o recorde de maior número de horas assistidas em uma semana na plataforma. Entre os dias 27 de dezembro e 2 de janeiro, o longa dirigido por Adam McKay foi assistido por 152,29 milhões de horas por usuários do serviço. Ao Deadline, a Netflix confirmou que o longa é, no momento, o terceiro filme mais visto da história da plataforma, atrás de “Bird Box” e “Alerta Vermelho“. Para fazer a conta dos números oficiais da estreia, a Netflix leva em consideração os 28 primeiros dias do filme, fazendo com que “Não Olhe Para Cima” tenha até 21 de janeiro para seguir subindo no ranking. O longa estreou no Natal e conta com um elenco recheado de grandes nomes da indústria, como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchet, Timotheé Chalamet e até a cantora Ariana Grande.