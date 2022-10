Tom Brady se manifesta sobre fim do relacionamento com Gisele Bündchen: ‘Doloroso e difícil’

Brasileira anunciou a separação na manhã desta sexta-feira, 28, após 13 anos casada com o ex-jogador de futebol americano

Reprodução/Instagram/gisele Tom Brady e Gisele Bündchen se separam após 13 anos juntos



Horas após Gisele Bündchen anunciar o fim do relacionamento com Tom Brady, o ex-jogador de futebol americano e empresário se manifestou e comentou sobre o término com a top model brasileira. Pelo Instagram, ele contou aos seus seguidores que a separação foi amigável e agradeceu o tempo que viveu junto com a brasileira. “Nos últimos dias, minha esposa e eu finalizamos nosso divórcio após 13 anos de casamento. Chegamos a essa decisão amigavelmente e com gratidão pelo tempo que passamos juntos. Somos abençoados com crianças lindas e maravilhosas que continuarão a ser o centro do nosso mundo em todos os sentidos”, escreveu Brady. O americano e a brasileira são pais de Benjamin e Vivian Lake, de 12 e 9 anos, respectivamente. Na postagem, Brady garante que ambos terão amor e a atenção dele e de Gisele como pais. “Continuaremos a trabalhar juntos como pais para sempre garantir que eles recebam o amor e a atenção que merecem. Chegamos a essa decisão de terminar nosso casamento depois de muita consideração. Fazer isso é, obviamente, doloroso e difícil, como é para muitas pessoas que passam pela mesma coisa todos os dias ao redor do mundo. Pedimos gentilmente privacidade e respeito enquanto navegamos no que está por vir nos próximos dias e semanas. Obrigado”, finalizou. O fim da relação foi especulado nos últimos dias e foi confirmado por Gisele nesta sexta-feira, 28. “Com muita gratidão por nosso tempo juntos, Tom e eu finalizamos amigavelmente nosso divórcio. Minha prioridade sempre foi e continuará sendo nossos filhos, que amo com todo o meu coração. Continuaremos cuidando deles com amor, cuidado e atenção que eles merecem”, declarou a modelo.