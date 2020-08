De máscara, Tom Cruise comemora reabertura de cinemas em sessão de ‘Tenet’

Ator foi prestigiar novo filme de Christopher Nolan em cinema de Londres

Reprodução/Twitter Astro ficou surpreso de fãs o terem reconhecido apesar da máscara



Tom Cruise não esqueceu de usar corretamente sua máscara ao conferir uma sessão de “Tenet“, novo filme de Christopher Nolan, em um cinema de Londres. No Twitter, o astro divulgou um vídeo na terça-feira (25) resumindo sua experiência retornando às salas escuras. Cruise atualmente trabalha em “Missão: Impossível 7” no Reino Unido e, num momento de descanso, foi conferir o aguardado filme de Nolan. De táxi, o ator se surpreendeu com os fãs o reconhecendo na rua apesar do acessório no rosto. Ao chegar ao local, ele posou em frente ao cartaz do fim e celebrou a reabertura das salas de cinema. “Muito bom estar de volta às salas de cinema, pessoal”, disse empolgado ao fim da sessão.

Veja o momento:

Tom Cruise went to go see Christopher Nolan's TENET in London & praised the hell out of it. An intellectual. https://t.co/abSbRMooPD — Jesabel (@JesabelRaay) August 26, 2020

A produção de “Missão: Impossível 7” parou em fevereiro por causa da pandemia de coronavírus e deve ser retomada em setembro. Por isso, o lançamento do filme foi adiado para 19 de novembro de 2021. Em julho, o Reino Unido anunciou que visitantes de vários lugares, entre eles Brasil e Estados Unidos, precisariam cumprir uma quarentena de 14 dias antes de entrar no país para evitar a propagação da Covid-19. A regra, no entanto, foi suspensa para Tom Cruise e a equipe do filme, que são dos EUA.