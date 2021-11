Travis Scott e Drake são processados após show que deixou oito mortos em Houston

Rappers são acusados de ‘negligência’ e ‘incitação ao caos’ por terem continuado a cantar enquanto tumultos prosseguiam entre o público

Reprodução/Instagram/travisscott/07.11.2021 Travis Scott lamentou após oito pessoas morrerem e várias ficarem feridas em show no Texas



Os rappers Travis Scott e Drake estão sendo processados por vítimas do tumulto que causou a morte de oito pessoas durante um festival de música em Houston, no Texas, na última sexta, 5. Os sobreviventes alegam terem se machucado gravemente e acusam os músicos de negligência e ‘incitação ao caos’. Um dos denunciantes é Noah Gutiérrez, de 21 anos, que afirmou através do advogado Ben Crump ter presenciado “cenas de caos e desespero, durante as quais ele e outros participantes do concerto que estavam na área VIP tentaram levantar do chão as pessoas que clamavam por ajuda”. Crump também representa outras vítimas.

Outro escritório de advocacia do Texas, Thomas J. Henry Law, também anunciou em um tweet no domingo que representava “várias vítimas da tragédia do festival Astroworld”. Um deles é Kristian Paredes, de 23 anos, que afirma ter ficado “gravemente ferido” durante o show e requer mais de um milhão de dólares. Além dos rappers, Paredes também processou os organizadores do show, a empresa Live Nation, e a casa de espetáculos. Na denúncia, afirma que houve mortes e feridos por “negligência e imprudência” dos réus, seus agentes e seus funcionários. “Várias pessoas imploraram aos agentes de segurança da Live Nation por ajuda, mas eles ignoraram”, diz o texto. A queixa, apresentada no tribunal de Houston, afirma que Travis Scott já “incitou o caos” em shows anteriores. Ele também acusa o rapper Drake de contribuir para os eventos por ter continuado cantando apesar da multidão “estar se tornando incontrolável”.