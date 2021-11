Maraisa defende Maiara após irmã ser criticada por postura no velório de Marília Mendonça

Mayra Cardi também saiu em defesa da cantora sertaneja que virou assunto nas redes sociais após aparecer ‘sorrindo’ no momento em que o corpo era velado

BECKER/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Velório de Marília Mendonça aconteceu em Goiânia e contou com multidão de fãs



A cantora Maiara recebeu o apoio da irmã, Maraisa, e da influenciadora digital Mayra Cardi após sua postura no velório de Marília Mendonça, que aconteceu no último sábado, 6, em Goiânia, virar assunto nas redes sociais. A sertaneja foi criticada por estar “sorrindo” e “agindo no automático” na despedida da cantora. Além disso, muitos seguidores também comentaram que ela parecia estar “dopada”. “A Maiara não estava no automático! Minha irmã é a mulher mais foda que eu conheço! Ela sabia que ali só estava o corpo da Marília! Porque o que vive é o sentimento dentro do seu coração! Minha irmã ama a Marília com todas as forças que alguém pode amar! Calem a boca!”, escreveu Maraisa no Twitter.

Mayra também usou as redes sociais para defender Maiara. “As pessoas têm várias maneiras de resinificar a mesma coisa. As pessoas que têm uma ideia da morte como apenas uma passagem e que nossa vida não é aqui, quando alguém se vai, não necessariamente você tem que ir somente às lagrimas. Lógico que as lágrimas vêm, como as da Maiara vieram, mas o sorriso também vem. É um sorriso de gratidão pelo que foi feito, de gratidão pelo que fica. É um sorriso de certeza que ela está em um lugar infinitamente melhor porque ela é muito maravilhosa. Esse sorriso no rosto da Maiara, só quem tem é quem tem a tranquilidade e a paz de quando Deus fala no nosso coração. Eu também sorri para o meu pai antes dele ir embora, além de chorar. Não julguem os sentimentos dos outros”, falou a influenciadora. Muitos seguidores também defenderam a cantora e disseram que ela queria transmitir força a família de Marília.

