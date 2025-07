Trump lamenta morte de Hulk Hogan e o define como ‘um MAGA absoluto’ de ‘grande coração’

Presidente americano recordou o discurso do ex-lutador e ex-ator no evento político realizado em julho de 2024, em Milwaukee, que ele classificou como ‘eletrizante’

Reprodução/X/@WhiteHouse "Hoje perdemos um grande amigo, o 'Hulkster'", escreveu Trump em uma mensagem de condolências publicada na plataforma Truth Social



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou nesta quinta-feira a morte do ex-astro da luta livre Hulk Hogan, que ele disse ser “um MAGA absoluto”, referindo-se ao acrônimo em inglês do lema “Fazer os EUA grandes de novo” usado por sua base de fãs obstinados, e uma pessoa “com um grande coração”. “Hoje perdemos um grande amigo, o ‘Hulkster'”, escreveu Trump em uma mensagem de condolências publicada na plataforma Truth Social. “Hulk Hogan era um MAGA absoluto: forte, durão, inteligente, mas com um grande coração. Ele fez um discurso eletrizante na Convenção Nacional Republicana, que foi um dos destaques da semana (durante a qual o evento foi realizado)”, ressaltou o presidente sobre o discurso do ex-lutador e ex-ator no evento político realizado em julho de 2024, em Milwaukee.

Segundo Trump, Hogan “divertiu fãs em todo o mundo e seu impacto cultural foi enorme”. “Para sua esposa, Sky, e sua família, enviamos nossos melhores votos e amor – Hulk Hogan fará muita falta!”, conclui a mensagem do presidente. Hulk Hogan, cujo nome verdadeiro era Terry Gene Bollea, era casado com a instrutora de ioga Sky Daily e foi muito popular nas décadas de 1980 e 1990 como parte da lista principal de lutadores da WWF, a atual WWE. Bollea, de 71 anos, morreu em seu estado natal, a Flórida, depois de sofrer um ataque cardíaco e após meses de rumores sobre sua saúde.

Hulk Hogan will be greatly missed! ❤️ pic.twitter.com/B2Y70oEVvy — The White House (@WhiteHouse) July 24, 2025

*Com informações da EFE

