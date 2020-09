Parrerito, do Trio Parada Dura, morre por complicações da Covid-19

Ícone da música sertaneja, cantor tinha 67 anos e era diabético; famosos prestaram homenagens nas redes sociais

Reprodução/Instagram Parrerito ficou 16 dias internado por causa da Covid-19, mas não resistiu à doença



O cantor Parrerito, integrante do Trio Parada Dura, morreu na noite de domingo (13), em Belo Horizonte (MG), após complicações da Covid-19. Ele tinha 67 anos e estava internado por causa da doença desde 29 de agosto. “Voz principal do Trio Parada Dura, Parrerito morreu por volta das 22h após complicações causadas pela Covid-19. Parrerito foi internado há 16 dias no Hospital Unimed, em Belo Horizonte (MG), com sintomas do novo coronavírus e, por ser do grupo de risco pela idade e diabético, precisou ser mantido na UTI em estado grave. Batalhou muito, mas infelizmente não resistiu às complicações da doença”, diz o comunicado publicado no Instagram da dupla.

“Igual a andorinha, Parrerito parte voando e deixa um Brasil inteiro já com saudade de sua voz que por quase quatro décadas marcou gerações no Trio Parada Dura. Ficará para sempre em nossos corações e na memória da música sertaneja. Parrerito deixa mulher, filhas e netas que eram sua grande paixão. Vai com Deus, Parrerito! Sentiremos muito sua falta”, finaliza o texto.

Famosos lamentaram a morte do músico, que se chamava Eduardo Borges, na publicação. “Tenho tantas histórias pra contar de você, meu amigo do peito. Obrigado por tudo que fez por mim e meu eterno irmão Leandro. Principalmente por nossa música sertaneja ! Descanse em paz”, escreveu Leonardo. “Que Deus o tenha… Descanse em paz grande Parrerito!”, disse Gusttavo Lima. César Menotti, Pedro Leonardo e muitos outras cantores e duplas sertanejas prestaram homenagens a Parrerito.