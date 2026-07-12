Vídeo de Oliver Tree com youtubers brasileiros é publicado um mês após sua morte

O cantor morreu aos 32 anos de idade em um acidente aéreo entre dois helicópteros no Rio de Janeiro no dia 14 de junho

Um vídeo póstumo com participação de Oliver Tree foi publicado pelo canal de YouTube brasileiro Manikomio neste sábado (11). O cantor morreu aos 32 anos de idade em um acidente aéreo entre dois helicópteros no Rio de Janeiro há cerca de um mês, em 14 de junho.

Em tela, ele surge acompanhado por Pedro Orochinho e Doazin, os integrantes do canal de humor. Em tom de brincadeira, Oliver tenta falar algumas frases em português, incluindo palavrões, ditados e o grito de futebol “Vamos, Grêmio!”.

Ele também prova bebidas alcóolicas e se arrisca em uma receita de farofa, comida que diz gostar muito. Por fim, cantam Parabéns A Você em homenagem a Orochinho – o youtuber fez seu aniversário de 26 anos em 8 de junho.

Os integrantes do canal Manikomio já haviam indicado sobre a gravação feita com Oliver Tree, mas o material permanecia inédito até hoje.

Com cerca de 52 minutos, o vídeo registra momentos bem-humorados do cantor estadunidense durante sua passagem pelo Brasil, onde viajava fazendo colaborações com diversos influenciadores digitais e artistas musicais até o momento do acidente de helicóptero que o vitimou.

Por fim, com imagens do cantor em preto e branco, uma mensagem foi escrita como homenagem.

“Em memória de Oliver Tree Nickell. Querido por onde passou, era um cidadão internacional e espalhou a alegria pelo mundo. Através da sua maior paixão, a arte, criou conexão com centenas de pessoas ao redor do mundo, nós inclusos. Obrigado, Oliver.”