Morre Laura Cardoso, atriz histórica da TV brasileira, aos 98 anos, em SP

Atriz construiu carreira de mais de sete décadas e acumulou mais de 60 novelas; velório acontece nesta terça-feira (18), na região central da capital paulista

Laura Cardoso, um dos nomes mais longevos da dramaturgia brasileira, morreu aos 98 anos na noite desta segunda-feira (17), em São Paulo. A atriz passou mal em sua residência, no Sumaré, Zona Oeste da capital, por volta das 23h20, segundo Fátima Cardoso, filha da artista.

A morte foi anunciada durante a madrugada desta terça-feira (18) nas redes sociais oficiais de Laura. “Nossa grande estrela se despediu de nós. Laura Cardoso estará para sempre em nossos corações. Obrigada por tudo, nossa amada e eterna Laura Cardoso”, diz a publicação. O velório está marcado para esta terça-feira, das 8h às 14h, no bairro da Bela Vista, na região central de São Paulo.

Nascida Laurinda de Jesus Balleroni, em 1927, Laura começou a atuar ainda adolescente, aos 15 anos. A chegada à televisão aconteceu uma década depois, em 1952, quando participou de “Tribunal do Coração”, exibida pela TV Tupi. Ao longo da carreira, esteve em mais de 60 novelas, além de trabalhos no cinema e no teatro.

A estreia na TV Globo ocorreu em 1981, em “Brilhante”, após convite do diretor Daniel Filho. Dois anos depois, passou a integrar o elenco da emissora e participou de “Pão Pão, Beijo Beijo”. Entre seus personagens mais conhecidos está Dona Isaura, mãe das gêmeas Ruth e Raquel em “Mulheres de Areia”, de 1993. No ano seguinte, interpretou Dona Guiomar em “A Viagem”, novela em que contracenou com Miguel Falabella.

Falabella prestou homenagem à atriz após a confirmação da morte. “Laura era gigante, compulsiva e tinha um talento que não cabia em seu corpo pequeno”, escreveu. Na televisão, o último trabalho de Laura foi em “A Dona do Pedaço”, exibida em 2019. Já no cinema, participou de “Dona Rosinha”, lançado em 2025.

Ao longo de mais de sete décadas de atuação, Laura recebeu diferentes reconhecimentos pela contribuição à cultura brasileira. A atriz conquistou cinco prêmios da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e recebeu o troféu Oscarito, concedido pelo Festival de Gramado por sua trajetória no cinema. Em 2006, também foi condecorada com a Ordem do Mérito Cultural pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em reconhecimento à contribuição à cultura do país.