Cantor morto em acidente no Rio tinha 2 milhões de seguidores e gravou o hit ‘Miss You’

O artista norte-americano estava no Brasil para um show que aconteceu no dia 6 de junho em São Paulo

O cantor e produtor norte-americano Oliver Treee morreu aos 32 anos neste domingo (14) no acidente entre dois helicópteros que colidiram e explodiram no Rio de Janeiro nesta manhã. Ele era conhecido por músicas como ‘Miss You’ e ‘Life Goes On’, que somam bilhões de reproduções nas plataformas de streaming atualmente. Além disso, Tree tinha 2.3 milhões de seguidores no Instagram.

Durante as últimas semanas ele vinha fazendo shows de sua turnê mundial. Ele passou pelo México, Argentina e Chile antes de chegar ao Brasil, onde se apresentou no Studio Stage, em São Paulo, no último dia 6.

Tree estava com o piloto Alexandre Souza e outros três passageiros, enquanto o piloto do outro helicóptero, Charles Marsillac, voava sozinho.

Investigação do acidente

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que iniciou os procedimentos de investigação sobre a colisão entre dois helicópteros ocorrida no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. Alem de Tree, o acidente deixou outros cinco mortos, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

De acordo com a FAB, investigadores do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III), sediado no Rio de Janeiro, foram acionados para realizar a chamada Ação Inicial da ocorrência.

Essa etapa consiste na coleta e confirmação de dados, preservação de elementos relacionados ao acidente, verificação dos danos causados às aeronaves e levantamento de outras informações consideradas relevantes para o trabalho investigativo.

Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), a investigação busca identificar os fatores que contribuíram para a ocorrência e produzir conhecimentos voltados à prevenção de novos acidentes. Até o momento, as causas da colisão não foram divulgadas pelas autoridades.