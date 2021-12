Viih Tube aparece dormindo em camarim do Dennis DJ: ‘Me perdoa’

Influenciadora também confessou que ‘roubou’ a comida que era para o cantor; ela curtiu o show que aconteceu em São Miguel do Gostoso junto com Lipe Ribeiro

Reprodução/Instagram/viihtube/29.12.2021 Viih Tube pediu desculpas pelas coisas que aprontou no camarim do Dennis DJ



A influenciadora digital Viih Tube marcou presença no show que o Dennis DJ e a dupla Israel e Rodolffo fizeram em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte. Ela estava novamente acompanhada de Lipe Ribeiro, ex-participante de “A Fazenda 12”. O casal não assumiu um namoro, mas está junto com frequência desde que foram flagrados aos beijos na Farofa da Gkay. A ex-participante do “BBB 21” curtiu a apresentação de Dennis no palco e dançou até amanhecer. Tanto ela quanto Lipe postaram registros do evento nas redes sociais. O que chamou atenção, no entanto, é que nesta quarta-feira, 29, Viih postou fotos e vídeos mostrando o que já aprontou no camarim do DJ nos últimos shows que compareceu. “Dennis, me perdoa por cochilar no seu camarim, bater um pratão escondido e roubar seu combo, quase derramar bebida na CDJ e ainda em anos diferentes”, escreveu no Instagram.

Com bom humor, Dennis respondeu: “Já me passa o que você quer comer e beber no próximo [show] para eu exigir do contratante (risos). Está mandando no camarim e no palco (risos)”. Desde que se separou de Bruno Magri após ser traída, Viih tem aproveitado a vida de solteira. Nos últimos dias, ela emendou show e baladas e, nesta tarde, usou os stories do Instagram para dizer como está se sentindo levando essa vida agitada: “Estou destruída. Cheguei a conclusão de que estou chegando no meu limite. Sou ‘rolezeira’, mas não estou aguentando. Estou cansada, não sei quantas horas eu dormi nesses últimos dias, mas estou aqui, só o corpo porque a alma já foi”.