Luísa Sonza se defende de ataques constantes: ‘Só vão parar quando sentirem na pele o que é ser julgado’

Cantora desabafou, mais uma vez, sobre especulações de que teria traído o ex-marido Whindersson Nunes; Vitão, atual namorado da artista, também se pronunciou pelas redes sociais

Reprodução/Instagram/luisasonza Luísa e Whindersson anunciaram o fim do casamento de dois anos no fim de abril de 2020



Luísa Sonza usou a sua página oficial no Twitter para se defender, mais uma vez, de ataques sofridos constantemente nas redes sociais pelo seu término com Whindersson Nunes. Os artistas anunciaram o fim do casamento de dois anos no fim de abril de 2020, após especulações de crise no relacionamento, principalmente de que Sonza teria traído o humorista com o cantor Vitão, seu namorado atual. Recentemente, Whindersson anunciou que será pai pela primeira vez junto com Maria Lina, sua atual companheira. “A real é que eu acho ridículo ficar me pronunciando, acho breguice inclusive. Até porque eu não devo nada para vocês nem para ninguém. Mas é aquilo, uma mentira contada muitas vezes se torna uma “verdade”. E outra mano vocês já sabem, mexam comigo, mas não mexam com os meus não. Já estou quieta faz muito tempo”, escreveu Luísa nas redes sociais na noite desta sexta-feira, 12.

“Vocês só vão parar quando vocês sentirem na pele o que é ser julgado, machucado e odiado por pessoas que supõem saber quem você é baseadas em inverdades. Estamos num momento em que estamos julgando tanto um opressor e esquecemos que muitos se prestam pro mesmo papel aqui fora”, continuou a cantora, provavelmente em uma referência as atitudes de participantes do “Big Brother Brasil 2021”. Vitão saiu em defesa da namorada e também se pronunciou pelo Twitter. “Vocês não se preocupam com a saúde psicológica e emocional de ninguém, vocês não sabem porra nenhuma de música brasileira, vocês precisam de terapia, de remédio, de sexo e estudo. Gente que só faz peso na terra. Graças a Deus eu não sou tão burro pra acreditar na verdade de vocês”, afirmou.

