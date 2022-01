‘BBB 22’: Após alfinetada de Tadeu Schmidt, Bárbara discute com Rodrigo

Sister disse que é chato só falar jogo e chamou o brother de paranoico; ele se irritou e rebateu

O clima deu uma leve esquentada no “BBB 22” após a eliminação de Luciano na noite de terça-feira, 25. No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt mandou seu recado e nas entrelinhas deixou claro para os participantes que está na hora deles começarem a jogar, pois o reality não é uma colônia de férias e não é paz o que o público espera. Após o programa ao vivo, Rodrigo foi conversar com Eslovênia, Bárbara e Laís no quarto. “Só eu às vezes quero falar de jogo”, comentou o brother. “O povo quer ver isso”, comentou Laís. “Não só isso, fica chato”, disse Eslovênia. “O tempo todo fica chato”, concordou a médica. “O tempo todo de brincadeira também fica chato”, rebateu Rodrigo. Bárbara entrou na conversa e opinou: “Acho que tem que ter o equilíbrio”.

O comentário da sister não agradou Rodrigo, que respondeu: “Equilíbrio a gente não vai encontrar, Bárbara, a gente está aqui para ganhar R$ 1,5 milhão”. A modelo se alterou e falou: “Não vai encontrar equilíbrio? Então por que você foi fazer a Maria e a Natália fazer as pazes? Deixa o circo pegar fogo. A gente pode discutir, a gente pode brigar e pode ser leve também, isso é ser equilibrado. Você está no jogo para jogar, mas não tem como jogar sozinho”. Rodrigo disse que não concorda com Bárbara e ela rebateu dizendo que também não concorda com várias coisas que o brother fala. “Não dá para te falar nada porque ou você fica paranoico ou tu pensa que alguém está te atacando”, afirmou a sister. “Me chama de paranoico de novo. Você me acha paranoico? Ou eu sou paranoico ou eu sou ‘noiado’, é só isso que ouço aqui”, falou Rodrigo. “Quer que a gente não te fale mais nada?”, questionou a modelo. O brother saiu do quarto irritado e deixou Bárbara falando.