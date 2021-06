Viúvo de Artur Xexéo se manifesta: ‘Anestesiado pela realidade’

Jornalista morreu no último domingo, 27, aos 69 anos, vítima de um linfoma; casal estava junto há mais de 30 anos

Reprodução/Instagram/@severo Paulo Severo e Artur Xexeó estavam juntos há mais de 30 anos



Paulo Severo se manifestou pela primeira vez após a morte do esposo, Artur Xexéo, que morreu no último domingo, 27, aos 69 anos, vítima de um linfoma. Nas redes sociais, ele agradeceu as mensagens de apoio e carinho que têm recebido dos fãs do jornalista e comentarista de cultura na rádio CBN e do Estúdio i, do canal GloboNews. “Estou anestesiado pela realidade. Eu perdi o meu companheiro, na acepção da palavra. E a minha vida, como a conheço, agora se foi”, lamentou. “Vida que segue e se impõe de maneira impositiva. A vida é má, a gente é que não se dá conta. The show must go on. Obrigado a todos que estão solidários comigo. Isso não tem preço. Artur não tinha preço. A Vida não tem preço”, concluiu Severo. O casal estava junto há mais de 30 anos.