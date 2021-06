Angélica ganha programa na HBO Max: ‘Nova casa’

Na nova plataforma de streaming, a atriz e cantora irá apresentar o ‘Jornada Astral’; a apresentadora estava na Globo há 24 anos

Reprodução/Instagram/@ angelicaksy Angélica irá comandar o 'Jornada Astral' na HBO Max



A apresentadora Angélica anunciou nesta segunda-feira, 28, que entrou para o time da HBO Max, nova plataforma de streaming que será lançada na terça-feira, 29. O serviço englobará produtos das marcas HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network, Adult Swim e Turner Classic Movies. Angélica apresentará o “Jornada Astral”. Ainda não há data para a estreia do programa. “Muito feliz em dividir uma novidade com vocês: Entrei para o time HBO Max”, escreveu a esposa de Luciano Huck em seu Instagram. “Meu primeiro de muitos projetos na nova casa será comandar o programa ‘Jornada Astral’. Esse nome já diz muita coisa, né?”, questionou. “Quem é louca dos signos aqui? Essa super produção Max Originals só estreia mais pra frente, mas até lá, não perca a chegada da HBO Max amanhã, 29 de junho, com muito conteúdo de qualidade”, completou Angélica. A atriz e cantora estava há 24 anos na Rede Globo, onde comandou programas como “Angel Mix”, “Video Show”, “Estrelas”, “Video Game” e “Simples Assim”.