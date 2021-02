Vocalista do Molejo é acusado de estupro por jovem de 21 anos; cantor nega

Segundo a polícia, agentes aguardam boletim do médico para averiguar se houve ato sexual; Anderson Leonardo diz não ter conhecimento dos fatos

Reprodução / Instagram @cantorandersonleonardo Cantor disse conhecer suposta vítima, mas nega qualquer crime



O cantor Anderson Leonardo, conhecido por ser vocalista do grupo de pagode Molejo, foi acusado de estupro por um rapaz de 21 anos. A acusação foi confirmada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que, através de nota, disse estar investigando o caso e que os agentes da corporação estão aguardando o boletim médico para determinar se houve algum ato sexual. No comunicado, a polícia diz ainda que irá verificar imagens de câmeras de segurança do estabelecimento onde o crime teria ocorrido. “Os policiais também vão coletar objetos e elementos que estejam relacionados ao caso para esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido”, diz a nota que também informou que o caso foi registrado no 33ª DP (Realengo) e está sendo investigado.

Através de seu Instagram, Anderson publicou uma nota se defendendo das acusações. No comunicado, o cantor disse não ter conhecimento das acusações e diz que não foi intimado para prestar depoimento. A nota também diz que “lamenta profundamente as declarações envolvendo seu nome, refutando qualquer ato de violência contra quem quer que seja, negando categoricamente à acusação completamente falsa de agressão sexual feita em seu desfavor”. Em outro trecho, o vocalista diz conhecer a suposta vítima e tem conhecimento que ela já esteve presente em “diversas apresentações artísticas” após o episódio, mas nega que tenha cometido o crime.